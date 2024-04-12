12 апреля 2024, 00:58
Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины
Серия взрывов прозвучала в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».
«Кривой Рог. Местные паблики сообщили о взрывах», — уточнило издание.
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Позже появилась информация, что в Киевской области объявили воздушную тревогу. Также взрыв прогремел в Ивано-Франковской области, расположенной на западе страны.
Утром в четверг, 11 апреля, мощный взрыв прозвучал в Одессе. Также сообщили о работе сил противовоздушной обороне и стрельбе из крупнокалиберных пулеметов по «Шахедам» в городе.
Ранее компания «Центрэнерго» сообщила об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом, которая снабжала электричеством Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Украины.
Взрывы
Украина
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