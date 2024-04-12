Мир 12 апреля 2024, 00:58 Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

«Кривой Рог. Местные паблики сообщили о взрывах», — уточнило издание.

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Позже появилась информация, что в Киевской области объявили воздушную тревогу. Также взрыв прогремел в Ивано-Франковской области, расположенной на западе страны.

Утром в четверг, 11 апреля, мощный взрыв прозвучал в Одессе. Также сообщили о работе сил противовоздушной обороне и стрельбе из крупнокалиберных пулеметов по «Шахедам» в городе.

Ранее компания «Центрэнерго» сообщила об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом, которая снабжала электричеством Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Украины.