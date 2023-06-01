01 июня 2023, 02:57
Взрывы прозвучали в Харькове — СМИ
«Дом»: взрывы прогремели в Харькове
В Харькове на востоке Украины в ночь на четверг, 1 июня, раздались взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Дом».
Телеканал не сообщил подробностей произошедшего.
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Согласно сервису оповещения населения воздушную тревогу объявили в Харьковской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровский и Сумской областях Украины. За прошедшие сутки в Харьковской области сирена гудела трижды. В Днепропетровской области сохраняется угроза артобстрела.
В Харьков прибыли подразделения, состоящие из иностранных военных. Об этом стало известно 30 мая. Наемники в основном говорят на английском и польском. Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что в рядах ВСУ на сегодняшний день воюет свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Украина применяет террористические методы противоборства, в том числе громкие убийства и диверсии.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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