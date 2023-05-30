Спецоперация 30 мая 2023, 10:39 Подразделения иностранных наемников прибыли в Харьков Подполковник в отставке Марочко: в Харьков прибыли подразделения иностранных наемников Unsplash

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Подразделения, состоящие из иностранных военных, прибывают в Харьков и окрестности. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — уточнил собеседник агентства.

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Наемники, по словам Марочко, в основном говорят на английском и польском. Кроме того, среди них есть немцы, французы и испанцы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 2,5 тысячи иностранцев.

Иностранные СМИ писали, что на стороне Украины в зоне СВО могут сражаться тысячи наемников из США, они отправились служить по контракту. При этом президент страны Джо Байден предостерегал жителей от поездок на Украину. Иностранцев также предупреждали, что в ВСУ они проживут недолго. В конце мая один пункт дислокации наемников украинской армии уничтожили в Харьковской области.