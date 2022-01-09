Несколько взрывов прогремели в западной части столицы Афганистана — Кабуле. Об этом сообщила афганская газета Weesa со ссылкой на источники.

Сейчас, по данным газеты, также слышны звуки выстрелов в районе Кабульского политехнического университета. Подробности произошедшего пока не сообщаются, отметил ТАСС.

Представители радикального движения «Талибан»*, которые захватили власть в стране, не комментировали случившееся.

Талибы* захватили практически все афганские провинции почти без боя после того, как армии НАТО вывели из страны. В ноябре команда из вооруженных людей на востоке Афганистана, в провинции Лагман, заявила о начале партизанской войны. Партизаны опубликовали видеообращение, в котором выразили поддержку Фронту национального сопротивления (ФНС).

Начиная с сентября женщины Афганистана пытаются протестовать. Они хотят добиться своего участия в общественной жизни — возможности получать образование и работать, а также влиять на судьбу страны. В конце декабря талибы* открыли огонь по протестующим у здания бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, чтобы пресечь протест.

*Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.