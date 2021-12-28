Талибы* начали стрелять по протестующим у здания бывшего министерства по делам женщин в Кабуле. Об этом РИА «Новости» сообщила участница митинга.

«Талибы* открыли огонь, чтобы остановить или пресечь протест», — сказала она.

Митингующая также добавила, что на акции запрещена фото- или видеосъемка.

Митингующие потребовали «работы, еды и свободы». Информации о пострадавших пока не поступало.

Министерство по делам женщин в Афганистане упразднили талибы*. По новым правилам, женщинам в Афганистане теперь нельзя пользоваться косметикой, показывать лицо в общественных местах и просто свободно выходить на улицу. Вопрос об образовании для девушек и возможность их участия в спортивных мероприятиях до сих пор не решен.

Начиная с сентября женщины Афганистана пытаются протестовать. Они хотят добиться своего участия в общественной жизни — возможности получать образование и работать, а также влиять на судьбу страны. Талибы* свое решение обосновали правилами шариата, но в шариате нет предписаний, ограничивающих образование или работу.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.