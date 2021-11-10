Противники движения «Талибан» начали в Афганистане партизанскую войну

Команда из вооруженных людей на востоке Афганистана, в провинции Лагман, заявила о начале партизанской войны. Они будут бороться против представителей движения «Талибан»*.

Партизаны опубликовали в Тwittеr видеообращение, в котором выразили поддержку Фронту национального сопротивления (ФНС).

«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», — сообщили они цель своих действий в видеоролике.

Ранее ФНС решила поддержать еще одна группа вооруженных людей — из столицы, Кабула.

Талибы* захватили почти все афганские провинции почти без боя после вывода армий НАТО из страны. Приверженцы движения вошли в Кабул 15 августа. В тот же день из нее бежали президент Ашраф Гани и другие члены свергнутого правительства. Единственным городом, который не сдавался, остался Панджшер, но 6 сентября талибы* взяли и его.

*"Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.