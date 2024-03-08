Мир 08 марта 2024, 23:02 В Киеве объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Сирена загудела в столице Украины — в Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует сервис оповещения населения.

Воздушную тревогу, кроме Киева, объявили в Киевской области и ряде регионов Центральной Украины. Сирена гудит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

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Украинские паблики сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области, в Нежине Черниговской области и Покровском районе ДНР, который находится под контролем ВСУ.

В ночь на 8 марта жители Одесской области сообщили о взрывах. В регионе сработали сирены ракетной опасности.