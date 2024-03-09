Мир 09 марта 2024, 11:49 Власти Украины подтвердили взрыв на объекте в Днепропетровской области Глава администрации Днепропетровской области Лукашук сообщил о взрыве на объекте vk.com/kambarka_official/globallookpress

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Пожар вспыхнул на одном из предприятий в Днепропетровской области после взрыва на его территории. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что огнеборцы потушили возгорание.

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«Произошел пожар на одном из предприятий», — подчеркнул Лукашук.

О том, на каком именно объекте в Днепропетровской области вспыхнул пожар, глава областного совета не уточнил.

Ранее ВСУ в ночь на 9 марта попытались устроить массовую атаку дронов на территории России. Средства противовоздушной обороны ликвидировали над Ростовской областью 41 беспилотник. Еще шесть БПЛА военные сбили над Курской, Белгородской и Волгоградской областями.

В результате атаки пострадал сотрудник МЧС, который занимался устранением последствий на месте падения обломков дронов в Таганроге. Спасателя поместили в больницу, его жизни ничего не угрожает.