Мир 27 марта 2024, 23:34 В Одесской области раздались взрывы РИА «Новости»

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Звуки взрывов раздались в Одесской области Украины. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».

Ранее канал передал сообщение Вооруженных сил Украины, о том, что в направлении южных областей страны летят ракеты Х-22. Власти Одесской области призвали жителей оставаться в укрытиях.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили крупный склад боеприпасов ВСУ и место дислокации личного состава Службы безопасности Украины во время ракетного удара по Одессе. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам общественника, эта информация поступила ему от «источников в Одессе».