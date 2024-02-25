Мир 25 февраля 2024, 12:16 Взрывы прогремели в Киевской области Киевская ОВА сообщила о серии взрывов в регионе vk.com/ achpod/globallookpress

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Звуки взрывов прозвучали в Киевской области, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА).

На каких именно объектах прогремели взрывы, власти региона не уточнили. В ОВА добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.

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«Воздушная тревога длилась два часа. В области работали силы ПВО», — указали в пресс-службе.

В ночь на 25 февраля украинские боевики в очередной раз атаковали территорию России с помощью беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА самолетного типа над Черным морем и два — над Белгородской областью.

Еще один дрон ВСУ под Белгородом ликвидировали примерно в 11:00, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

За день до этого из-за падения беспилотника ВСУ произошел пожар на территории Новолипецкого металлургического комбината. Возгорание оперативно потушили, а части украинского БПЛА обезвредили.