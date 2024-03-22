Мир 22 марта 2024, 03:41 Взрывы прогремели в Одессе и области Unsplash

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В Одесской области прогремела серия взрывов. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.

«Громко в Одесской области!» — говорится в сообщении платформы в Telegram-канале.

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Позже сервис сообщил о взрывах в самой Одессе.

Ранее подпольщики в Одессе организовали диверсию на складе беспилотников ВСУ. В результате было уничтожено 50 дронов. Участники подполья лишили противника антидроновых ружей иностранного производства и военной амуниции. До этого в СМИ появились сообщения о взрывах в Одессе. В городе работали системы ПВО, а также гудела сирена воздушной тревоги.