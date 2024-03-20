20 марта 2024, 21:31
ВС РФ в Харькове уничтожили офицеров ГУР Украины, виновных в атаках на Белгород
Российские военные ударили по заводу дронов в Харькове и уничтожили офицеров ГУР Минобороны Украины, ответственных за атаки на Белгородскую область. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
ВС России ударили по цеху, в котором производились беспилотники «Баба-Яга». Лебедев отметил, что «прилетело очень качественно».
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«Там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — отметил координатор.
После российской атаки военные и сотрудники СБУ оцепили район, где расположен завод.
Ранее о взрыве на местном предприятии сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров территории завода.
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