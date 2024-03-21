Важное 21 марта 2024, 04:57 Тревогу объявили на всей территории Украины Unsplash

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.

Согласно информации сервиса, сирена ракетной опасности гудит во всех регионах Украины. Информация об этом появилась в 04:44 минуты по московскому времени.

Реклама

«Вся территория Украины „покраснела“», — сообщило агентство УНИАН.

Ранее СМИ сообщили, что сирена воздушной тревоги гудит на большей части территории страны.

Воздушную тревогу по всей Украине объявляли 18 марта. Данные об этом разместили на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.