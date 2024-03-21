21 марта 2024, 04:57
Тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.
Согласно информации сервиса, сирена ракетной опасности гудит во всех регионах Украины. Информация об этом появилась в 04:44 минуты по московскому времени.
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«Вся территория Украины „покраснела“», — сообщило агентство УНИАН.
Ранее СМИ сообщили, что сирена воздушной тревоги гудит на большей части территории страны.
Воздушную тревогу по всей Украине объявляли 18 марта. Данные об этом разместили на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.
Киев
Украина
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