Мир 04 июня 2023, 22:30 Взрывы прогремели в Харькове — СМИ Klymenko Time: взрывы слышны в Харькове, работает воздушная тревога РИА «Новости»

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В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time. В регионе объявили воздушную тревогу.

По данным Telegram-канала «Зеркало недели», российские войска наносят массированный удар по региону из ЗРК С-300 и запустили дроны-камикадзе.

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Руководитель районной военной администрации Сергей Лободенко подтвердил, что взрывы прозвучали в городе Чугуеве в Харьковской области. Других подробностей не сообщается.

Воздушную тревогу объявили не только в только в этом регионе. Согласно данным онлайн-карты тревог, сирены работают также на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и ДНР.

Минувшей ночью российским военным удалось нанести удар по аэродрому возле Кропивницкого в Кировоградской области. По объекту, по данным украинских властей, выпустили шесть крылатых ракет и пять ударных дронов.

В Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 4 июня ВС России высокоточным оружием большой дальности атаковали объекты ВСУ на военных аэродромах. Военнослужащие ликвидировали командные пункты, авиатехнику и склады боеприпасов противника.