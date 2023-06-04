04 июня 2023, 14:37
ВС России точным ударом поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ на военных аэродромах
Минувшей ночью ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам Вооруженных сил Украины на военных аэродромах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Цель удара достигнута», — рассказал официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Реклама
По его словам, объектами удара стали командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника и хранилища боеприпасов на аэродромах противника. Объекты успешно ликвидировали.
Воздушную тревогу ночью 4 июня объявляли почти на всей территории Украины. Сигналы об опасности с воздуха включали в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях и ряде других регионов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях. Известно, что ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого в Кировоградской области.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама