Спецоперация 04 июня 2023, 14:37 ВС России точным ударом поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ на военных аэродромах

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Минувшей ночью ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам Вооруженных сил Украины на военных аэродромах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Цель удара достигнута», — рассказал официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, объектами удара стали командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника и хранилища боеприпасов на аэродромах противника. Объекты успешно ликвидировали.

Воздушную тревогу ночью 4 июня объявляли почти на всей территории Украины. Сигналы об опасности с воздуха включали в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях и ряде других регионов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях. Известно, что ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого в Кировоградской области.