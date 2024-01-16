Мир 16 января 2024, 11:45 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу 16 января объявили во всех регионах Украины РИА «Новости»

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Днем 16 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещения.

В 10:37 сирены зазвучали в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и других областях. К 10:39 воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины, в том числе Винницкой и Ровненской областях.

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«Упорно призываем не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги!» — заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что воздушную тревогу объявили из-за взлетевшего с аэродрома истребителя МиГ-31К — носителя ракеты «Кинжал». Чиновник призвал жителей спуститься в укрытия.

Власти Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и других регионов Украины объявляли воздушную тревогу 15 января, сообщил RT. Взрывы прогремели в контролируемом украинской армией Херсоне.