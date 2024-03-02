Мир 02 марта 2024, 11:52 Взрывы повредили украинские объекты инфраструктуры в Запорожской области Власти подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили об ущербе от взрывов РИА «Новости»

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Ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадал в результате взрывов. Об этом в Telegram-канале заявил глава местной администрации Иван Федоров.

По его словам, в ночь на 2 марта нанесли более 300 ударов. Взрывы прогремели в шести населенных пунктах Запорожской области, в результате чего повреждения получила инфраструктура. Федоров не уточнил, о каких объектах идет речь.

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Российские военные наносят удары высокоточным оружиям по украинским военным объектам и предприятиям, связанным с оборонным комплексом. Активные бои ведутся на Запорожском направлении, ВСУ несут большие потери.

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