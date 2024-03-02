Спецоперация 02 марта 2024, 09:53 Бойцы ВДВ взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении Российские десантники захватили в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Десантники из Новороссийска и Ставрополья взяли штурмом опорные пункты ВСУ у Вербового на Запорожском направлении. К ним в плен попали несколько украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны.

В пресс-службе оборонного ведомства пояснили, что бойцы ВДВ вплотную подобрались к блиндажам противника, забросав их ручными гранатами. Затем зачистили их огнем из стрелкового оружия.

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Активные действия российских десантников сбили с толку украинских военных, они не смогли оказать серьезного сопротивления. Несколько солдат ВСУ попали в плен. Остальных, кто не хотел сложить оружие, российские военнослужащие ликвидировали.

ВС России улучшают свои позиции на Запорожском направлении. В результате боев украинская армия несет большие потери, в том числе у населенного пункта Работино.