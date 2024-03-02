Спецоперация 02 марта 2024, 02:20 Рогов рассказал об огромных потерях ВСУ в Работино Рогов: в атаках на Работино ВСУ несут огромные потери в личном составе и технике РИА «Новости»

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Украинские войска несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ столкнулись с огромными потерями в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценой удержать позиции», — сказал он.

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По его словам, любые попытки украинских боевиков атаковать российские позиции «уничтожаются нашим огнем».

По данным Минобороны, российские военные 29 февраля вошли в село Работино и закрепились на опорных пунктах ВСУ. В штурме задействовали все рода войск.

По словам Рогова, для киевского режима Работино стало символом достижений контрнаступления. Военным приказали отстоять это село любой ценой.