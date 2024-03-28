Мир 28 марта 2024, 02:09 Взрыв прозвучал в Днепропетровске РИА «Новости»

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Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине. Об этом издание «Страна.ua» сообщило в Telegram-канале.

«О взрыве в Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) сообщили местные паблики», — указали в материале.

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Серию взрывов также услышали в Харькове. До этого мониторинговые паблики предупреждали об угрозе беспилотников для украинского города. Других подробностей не приводилось.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов ранее сообщил, что в Богодуховском и Харьковском районах планируется провести принудительную эвакуацию, чтобы вывезти всех детей.