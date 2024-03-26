26 марта 2024, 19:18
В Харьковской области расширят принудительную эвакуацию
Власти Харьковской области проведут принудительную эвакуацию еще в двух районах
Принудительную эвакуацию могут объявить еще в двух районах Харьковской области. Об этом глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил в эфире телеканала «Рада».
«Сейчас рассматриваются Богодуховский и Харьковский районы. Возможно, принудительно эвакуируют детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами», — пояснил он.
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По словам Синегубова, в Купянском районе практически завершили принудительную эвакуацию из 57 населенных пунктов. Оттуда вывезли 160 детей.
Украинские власти в начале марта эвакуировали жителей Сумской области неподалеку от границы с Россией. Свои дома покинули 4523 человека из 22 населенных пунктов.
Власти Харьковской области ранее уже проводили принудительную эвакуацию 275 детей из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.
Дети
Украина
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