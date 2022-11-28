Эксклюзив 28 ноября 2022, 14:37 Не подставлять другую щеку. России нужно признать киевский режим фашистским, а его союзников — пособниками Публицист Новоселов: России нужно официально объявить киевский режим фашистским Участники Марши националистов в Киеве / РИА «Новости»

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Россия не будет использовать по отношению к Украине такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство — спонсор терроризма», заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов. В ведомстве подчеркнули, что Москва не планирует следовать чужим антиправовым подходам и уподобляться тем, кто нарушает международное право. Однако публицист Иван Новоселов в колонке для «360» выразил мнение, что подставлять обидчикам другую щеку не стоит.

Хотя коллективный Запад действительно следует практике навешивания ярлыков, что доказала недавняя резолюция Европарламента, есть ли у России веские причины не последовать этому примеру?

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Россия уже доказала участие украинских властей в многочисленных террористических атаках на Донбассе в 2014-2022 годах, да и сама Украина не отрицает участие в убийствах многих легендарных лидеров ополчения. Известно, что украинские власти замешаны в убийстве Дарьи Дугиной и организации взрыва на Крымском мосту, которые официально классифицированы как террористические акты.

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А что можно сказать о деятельности украинских спецслужб в России, которые в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них личные данные и места дислокации войск, а потом передают их для нанесения ракетных ударов?

Продолжающиеся обстрелы гражданского населения Донбасса, жестокие казни военнопленных и акты геноцида в Херсоне и других пунктах, «освобожденных» ВСУ, — всего этого достаточно, чтобы обосновать любые ярлыки. Они убивают русских, они ведут боевые действия против России, так почему бы нам не признать это?

Президент Владимир Путин сказал, что украинцы одурачены пропагандой, они не враги. Да, они действительно одурачены. Да, русскоязычных украинцев принудительно мобилизуют в ВСУ. Однако какими бы ни были их обстоятельства, они сражаются против российских вооруженных сил.

Возможно, вопрос с объявлением Украины террористическим государством пока снят с повестки, хотя это было бы лишь констатацией факта. Однако есть еще один вариант — официально объявить киевский режим фашистским. Есть бессчетные примеры того, как украинские официальные лица восхваляют нацистов, демонстрируют нацистскую символику и принимают законы и акты, весьма напоминающие введенные Третьим рейхом.

Их национальный герой Степан Бандера был пособником Гитлера, участвовавшим в доказанных актах геноцида, а они называют в честь него улицы и ставят ему памятники. Разве этого недостаточно?

Кстати, помимо объявления Украины фашистским или террористическим государством, Россия могла бы официально объявить страны, отправляющие ей военную помощь, спонсорами терроризма или пособниками фашизма. Почему бы и нет?

Быть выше оскорблений — это одно, но если на официальные резолюции не отвечать, это может быть воспринято как согласие с ними. Что подумают настоящие партнеры и союзники России, если она подставит обидчикам другую щеку?