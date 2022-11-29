Спецоперация 29 ноября 2022, 19:12 НАТО признался, что теракт на Крымском мосту совершила Украина Аналитики НАТО признали, что теракты в Крыму устраивала Украина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Аналитики НАТО де-факто признали украинские теракты. Об этом написали на сайте организации.

Авторы материала, де-факто признав агрессивные действия Украины, отметили, что это — такое поведение режима — может привести к еще большей эскалации конфликта.

Реклама

Статья называется «Ядерное принуждение России на Украине». В материале подчеркнуто, что мнение авторов статьи и альянса расходятся.

Реклама

«Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России, за который никто не взял ответственность», — говорится в статье.

Авторы также отметили, что игнорирование и недооценка «исторической роли, которую Россия отводит военно-морской базе в Севастополе как месту базирования Черноморского флота», «стратегического значения, которое Россия придает Крыму», могут привести Запад и Украину к «просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию».

При этом они написали, что предсказать развитие событий вокруг Крыма невозможно из-за множества переменных.

В октябре на Крымском мосту произошел теракт. Три человека погибли, обрушились два автомобильных пролета. Власти Крыма пообещали восстановить движение машин 20 декабря.