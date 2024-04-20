20 апреля 2024, 12:59
Взрыв прогремел в Харькове
Мэр Терехов сообщил о взрыве в Харькове
Взрыв прозвучал в Харькове 20 апреля. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он.
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Ранее в Харьковской области взорвался трубопровод. В радиусе 40 метров от места ЧП расплавился асфальт. Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове начались перебои с электроснабжением.
Однако Харьков решили не эвакуировать, несмотря на панику горожан. Терехов призвал жителей успокоиться. По его словам, предпосылок для того, чтобы покидать город, нет.
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Харьков
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