Мир 20 апреля 2024, 12:59 Взрыв прогремел в Харькове Мэр Терехов сообщил о взрыве в Харькове РИА «Новости»

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Взрыв прозвучал в Харькове 20 апреля. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он.

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Ранее в Харьковской области взорвался трубопровод. В радиусе 40 метров от места ЧП расплавился асфальт. Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове начались перебои с электроснабжением.

Однако Харьков решили не эвакуировать, несмотря на панику горожан. Терехов призвал жителей успокоиться. По его словам, предпосылок для того, чтобы покидать город, нет.