Мир 19 апреля 2024, 10:48 Харьков решили не эвакуировать, несмотря на панику горожан Мэр Харькова Терехов сообщил о панике среди горожан и опроверг эвакуацию Diego Herrera/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Энергетическая инфраструктура Харькова сильно пострадала. Мэр Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона опроверг проведение эвакуации и призвал горожан успокоиться, сообщила Lenta.ru.

Градоначальник заявил, что харьковчане запаниковали. Игорь Терехов объяснил это слухами о срочной эвакуации до 22 апреля.

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«Это дезинформация. Нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. Предпосылок для эвакуации нет», — сказал он.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове начались перебои с электроснабжением, сообщил RT. Председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов объявил об эвакуации жителей 47 приграничных населенных пунктов. Офицер Андрей Марочко заявил, что с предприятий в Харькове начали вывозить оборудование и комплектующие, а жители Купянского района стали активно сотрудничать с российской разведкой.