Взрыв прогремел рядом со зданием правительства ДНР в Донецке

В Донецке прогремел взрыв, рядом со зданием правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По данным РИА «Новости», ЧП произошло в нескольких десятках метров от административного здания.

По данным Telegram-канала «Сигнал», в результате происшествия есть пострадавшие. Источник канала не уточнил их количество и характер полученных травм. Официально эти данные подтверждены не были.

Telegram-канал Baza пишет, что очевидцы сообщают, что взрыв произошел не только возле здания правительства в центре города, но и за чертой Донецка на юго-западном направлении.

Сегодня в ДНР из-за обстрелов временно перекрыли трассу Горловка — Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с пятницы начинается массовая эвакуация местных жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отправил в Ростовскую область врио главы МЧС для организации приема беженцев из Донбасса.