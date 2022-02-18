Движение по трассе Горловка — Донецк временно перекрыли из-за обстрелов. Об этом сообщил глава администрации Горловки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Иван Приходько.

«В связи с обстрелом района поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка — Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения», — написал он в своем Telegram.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за минувшие сутки было зафиксировано 24 нарушения бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ. На горловском направлении, по данным представительства, украинские военные применяли минометы, противотанковый комплекс и гранатомет.

На донецком направлении — минометы, СПГ, гранатометы, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На мариупольском направлении со стороны ВСУ применялась артиллерия, стрелковое оружие, минометы и гранатометы.