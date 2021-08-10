Взрыв прогремел на танкере в Латакии

Взрыв произошел на танкере в порту Латакия в Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

На корабле во время технического обслуживания в порту произошел пожар. Для его тушения задействовали подразделения пожарных Латакии и самой портовой компании.

Генеральный директор сирийского порта Амджад Сулейман сообщил, что в результате пожара у нескольких рабочих на судне возникла одышка. Их госпитализировали. Сулейман подтвердил, что танкер был пуст и находился в порту Латакии на техническом обслуживании.

Причины взрыва на танкере неизвестны. По предварительным данным, пострадали двое рабочих.

На прошлой неделе несколько танкеров подверглись нападению в Аравийском море. Один из них, британский танкер Asphalt Princess, был задержан группой неизвестных вооруженных людей в Османском заливе. Сообщалось, что экипажу корабля приказали следовать в Иран, однако власти республики заявили, что не причастны к захвату судна. Иран также отверг причастность к нападению на японский танкер Mercer Street. СМИ сообщали, что корабль могли атаковать с беспилотника.