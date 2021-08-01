Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street

Иран несет ответственность за нападение в Аравийском море на японский танкер Mercer Street, и израильская разведка об этом знает. В подобных поисках виноватого нет ничего нового, но Тегеран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Об этом Associated Press заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые силы, кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе», — подчеркнул дипломат.

По данным РИА «Новости», госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом. Они договорились совместно с Великобританией и Румынией расследовать случившееся.

Ранее Reuters сообщил, что западные спецслужбы подозревают Иран в нападении на танкер Mercer Street. Об этом агентству сообщили три источника в США и Европе.

Британское издание Financial Times сообщило, что нападение на судно могло быть осуществлено с помощь беспилотника, доставившего на танкер взрывчатку. Источник издания сообщил, что способ нападения и другие признаки указывает на причастность Ирана к атаке. В результате взрыва и пожара погибли два члена экипажа.

В апреле было освобождено судно Davide B, похищенное в марте пиратами в Гвинейском заливе. В составе экипажа из 15 человек находился россиянин.