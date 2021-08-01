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    01 августа 2021, 22:34

    Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street

    Анастасия Кукова

    Иран несет ответственность за нападение в Аравийском море на японский танкер Mercer Street, и израильская разведка об этом знает. В подобных поисках виноватого нет ничего нового, но Тегеран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

    Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street

    Об этом Associated Press заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

    «Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые силы, кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе», — подчеркнул дипломат.

    По данным РИА «Новости», госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом. Они договорились совместно с Великобританией и Румынией расследовать случившееся.

    Ранее Reuters сообщил, что западные спецслужбы подозревают Иран в нападении на танкер Mercer Street. Об этом агентству сообщили три источника в США и Европе.

    Британское издание Financial Times сообщило, что нападение на судно могло быть осуществлено с помощь беспилотника, доставившего на танкер взрывчатку. Источник издания сообщил, что способ нападения и другие признаки указывает на причастность Ирана к атаке. В результате взрыва и пожара погибли два члена экипажа.

    В апреле было освобождено судно Davide B, похищенное в марте пиратами в Гвинейском заливе. В составе экипажа из 15 человек находился россиянин.