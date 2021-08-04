Нападение на несколько танкеров произошло в Аравийском море

Танкер Asphalt Princess, следовавший под флагом Панамы, был задержан вооруженными людьми в Оманском заливе. Кораблю был отдан приказ следовать в Иран, однако власти этой страны отрицают свою причастность. Об этом рассказала «Национальная служба новостей» со ссылкой на Би-би-си.

Кроме того, несколько дней назад дроны-камикадзе атаковали танкер Mercer Street, который плыл в Аравийском море под флагом Либерии. Два члена экипажа погибли в результате нападения. В причастности к инциденту США и Великобритания обвинила Тегеран.

Не менее загадочный случай произошел во вторник, 3 августа, на востоке ОАЭ. Танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss в одно и тоже время объявили о невозможности управления. Через некоторое время телеканал Sky News сообщил, что в Оманском заливе девять вооруженных человек захватили танкер Asphalt Princess.

По данным Би-би-си со ссылкой на британское правительство, корабль плыл в сторону Ормузского пролива, а люди, захватившие судно, приказали ему следовать в Иран. Сотрудники телекомпании предполагают, что «иранские военные или связанные с ними группы» поднялись на борт Asphalt Princess.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что такие последовательные захваты выглядят крайне подозрительными. Тегеран полностью отрицает свое участие в захватах и готов предоставить помощь в случае морских происшествий.

Великобритания, Румыния и Либерия обратились к Совету Безопасности ООН по случаю с нападением на танкер Mercer Street, в котором погибли люди. Они обвинили Иран в том, что он «с большой долей вероятности» использовал для нападения один или несколько дронов. Сначала инцидент связывали с пиратством, однако потом пересмотрели свои взгляды.