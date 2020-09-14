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    14 сентября 2020, 11:25

    Взрыв прогремел на Голанских высотах

    Дарья Бунякова

    Сильный взрыв произошел на территории Голанских высот, в районе границы между Сирией и Израилем. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.
    Взрыв прогремел на Голанских высотах

    «Жители некоторых поселений округа Марджаюн (Южный Ливан) услышали звук сильного взрыва. Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым», — отметило агентство.

    Израиль регулярно нападает на объекты в Сирии. Свои действия военные объясняют стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.

    В конце июля Министерство обороны САР заявило, что израильские вертолеты атаковали сирийские позиции у поселения Хадер на Голанских высотах. Взрывы прогремели в трех точках, расположенных в провинции Кунейтра. В результате травмы получили двое военных.

    Израиль в 1981 году аннексировал принадлежавшие Сирии Голанские высоты. После этого принадлежность горного плато стала основным предметом израильско-сирийского конфликта. Территория является районом повышенной напряженности, а оба государства находятся в состоянии войны.

    Новости SMI.FM