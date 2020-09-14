Взрыв прогремел на Голанских высотах

«Жители некоторых поселений округа Марджаюн (Южный Ливан) услышали звук сильного взрыва. Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым», — отметило агентство.

Израиль регулярно нападает на объекты в Сирии. Свои действия военные объясняют стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.

В конце июля Министерство обороны САР заявило, что израильские вертолеты атаковали сирийские позиции у поселения Хадер на Голанских высотах. Взрывы прогремели в трех точках, расположенных в провинции Кунейтра. В результате травмы получили двое военных.

Израиль в 1981 году аннексировал принадлежавшие Сирии Голанские высоты. После этого принадлежность горного плато стала основным предметом израильско-сирийского конфликта. Территория является районом повышенной напряженности, а оба государства находятся в состоянии войны.