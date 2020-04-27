Сирийские ПВО отразили удар в небе над Дамаском

Атака велась со стороны Израиля, а ракеты запустили из ливийского воздушного пространства.

Израильские военные не в первый раз ударяют по объектам Сирии. Свои действия они объясняют желанием ответить на обстрелы со стороны сирийской армии и в целях борьбы с Ираном. Об этом сообщила газета «Известия».

В конце марта сирийские ПВО отразили удар Израиля по военному аэродрому вблизи Хомса. А неделю назад, 20 апреля, средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаки израильских военных в небе над Пальмирой.

У Сирии и Израиля нет дипломатических отношений. Государства находятся в состоянии войны. Главной причиной этого является вопрос Голанских высот. Обе страны претендуют на эту территорию.

Голанские высоты до 1967 года считались сирийской территорией. После Шестидневной войны их захватил Израиль и признал своими. Однако международное сообщество этот факт не признало.

Ранее сирийцы рассказали, что бандиты похитили драгоценности и артефакты с раскопок в сирийском городе Эбла.