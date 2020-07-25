Сирия сообщила о взрывах на Голанских высотах

В Министерстве обороны Сирии подтвердили, что израильские вертолеты атаковали сирийские позиции. Нападению подверглись точки, расположенные в провинции Кунейтра.

«В 23.00 сегодня вертолеты Израиля атаковали ракетами три позиции на переднем крае в районе Кунейтра», — сообщается в заявлении Минобороны.

Согласно данным ведомства, в результате атаки оказались ранены двое военных.

Ранее армии Израиля заявили, что атаковали цели на юге Сирии. По их словам, это был ответ на ранее выпущенные Сирией ракеты.