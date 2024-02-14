14 февраля 2024, 12:21
Российский истребитель Су-34 ударил по позициям ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало кадры авиаудара по позициям ВСУ на Купянском направлении
Бомбардировку фугасными авиационными бомбами позиций ВСУ на Купянском направлении провел экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Видео с работой экипажа в зоне проведения специальной военной операции опубликовало Минобороны в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как летчики взлетают с военного аэродрома и направляются к месту выполнения задания. После установки цели экипаж запустил снаряды, которые нес истребитель-бомбардировщик.
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В результате успешного удара российские летчики уничтожили личный состав, выстроенные укрепления и боевую технику противника. Для поражения экипаж использовал фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Укрепления и склад с боеприпасами ВСУ уничтожила действующая на Купянском направлении группировка российских войск «Запад». Как уточнила пресс-служба Минобороны, все объекты противника находились в тылу, на подконтрольных украинским боевикам территории.
Цели обнаружила воздушная разведка, которая передала все координаты артиллеристам. Удар реактивных систем залпового огня «Ураган» разрушил здания и укрепления противника, а также поразил живую силу и боевую технику.
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