Спецоперация 15 февраля 2024, 09:26 Бойцы ВСУ начали активно минировать территорию на Донецком направлении

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Украинские солдаты активно минируют территорию на Донецком направлении на фоне наступления российских военнослужащих. Об этом в Telegram-канале написал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источник.

«Восточнее населенного пункта Часов Яр и в его окрестностях украинскими инженерными подразделениями ведется активная работа по установке минных заграждений», — написал он.

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По словам Марочко, ВСУ заминировали все побережье канала Северский Донец — Донбасс. Кроме того, они установили противопехотные мины направленного действия вдоль дорог, ведущих в населенный пункт.

Подполковник в отставке добавил, что с помощью РСЗО западного производства украинские военные дистанционно минируют площади в городе. Все это происходит на фоне наступления ВС России, подытожил он.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Южная» вплотную подошли к Часову Яру и продолжают теснить бойцов ВСУ.