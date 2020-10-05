Выжившие после обстрелов Степанакерта рассказали о бомбежке

Жители Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, пережили бомбардировку города. В Сети появилось видео последствий обстрелов.

Кадры опубликовал в Facebook единый инфоцентр Армении. В объектив камеры попали искореженные автомобили, воронки от разорвавшихся снарядов и разрушенные здания. Пережитым поделились уцелевшие местные жители.

«У меня больше нет дома. Ничего нет», — сказала Лиана Агасян.

Женщина родилась в Степанакерте, на ее памяти уже три войны. Муж Лианы был дома в момент ракетного удара и едва успел спрятаться.

«Он мог серьезно пострадать из-за осколков, мог умереть», — поделилась своими переживаниями женщина. Ее соседка заявила, что потеряла вообще все.

Столицу непризнанной НКР Степанакерт обстреливали весь день 4 октября. Погибли четыре мирных жителя, минимум 10 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Их госпитализировали в местные больницы. Утром понедельника на окраине города раздались еще четыре взрыва. Куда именно попали снаряды, пока не известно.