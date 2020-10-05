Четыре снаряда взорвались на окраине Степанакерта

Четыре взрыва раздались на окраине Степанакерта утром 5 октября. В целом же ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики прошла спокойно.

Пока не известно, куда именно попали снаряды. Во время взрывов население города спряталось в подвалы, передает корреспондент РИА «Новости». Обстреливать Степанакерт противнику мешает погода: в городе стоит сильный туман, из-за которого нельзя скоординировать атаку.

Часть населения Степанакерта эвакуируют в Армению. Среди них женщины и пожилые люди.

Ранее появились снимки, на которых изображены жители Степанакерта, пострадавшие при обстрелах. Их госпитализировали в местные больницы. Фотографии опубликовал уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян. Среди пострадавших есть дети.

При обстреле в ночь с 3 на 4 октября погибли четверо мирных жителей, как минимум десять получили ранения, заявил Бегларян. По его словам, даже после окончания обстрела снаряды продолжали взрывать в городе до утра.