Минобороны Армении показало кадры обстрела Степанакерта

На кадрах видны разрушенные дома, а от некоторых из них остались только фасады. Кроме того, на первых секундах видеозаписи можно увидеть яркие вспышки от обстрела и услышать звук артиллерийских ударов.

Война в Карабахе продолжается уже восьмой день. В воскресенье, 4 октября, весь день обстреливают столицу непризнанной НКР Степанакерт. Армения и Азербайджан обвиняют в агрессии друг друга. С обеих сторон есть потери как среди военных, так и среди мирных жителей.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить на заседании Минской группы ОБСЕ вопрос ввода в Карабах российских миротворцев. По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, это логичное решение, однако воплотить его в жизнь будет непросто, так как в ситуации замешан турецкий фактор.