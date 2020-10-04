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    04 октября 2020, 22:41

    Минобороны Армении показало кадры обстрела Степанакерта

    Валерия Шафирко

    Армянский информационный центр показал кадры артиллерийских ударов армии Азербайджана по Степанакерту. Видеозапись опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

    На кадрах видны разрушенные дома, а от некоторых из них остались только фасады. Кроме того, на первых секундах видеозаписи можно увидеть яркие вспышки от обстрела и услышать звук артиллерийских ударов.

    Война в Карабахе продолжается уже восьмой день. В воскресенье, 4 октября, весь день обстреливают столицу непризнанной НКР Степанакерт. Армения и Азербайджан обвиняют в агрессии друг друга. С обеих сторон есть потери как среди военных, так и среди мирных жителей.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить на заседании Минской группы ОБСЕ вопрос ввода в Карабах российских миротворцев. По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, это логичное решение, однако воплотить его в жизнь будет непросто, так как в ситуации замешан турецкий фактор.

    Новости SMI.FM