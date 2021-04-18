Высылку российских дипломатов из Чехии объяснили давлением США

Власти Чехии вряд ли самостоятельно придумали историю с высылкой 18 российских дипломатов. Эта история произошла с участием Соединенных Штатов, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Я сомневаюсь, что это была инициатива конкретно чехов. Понятно, что это укладывается в общую канву [отношения Запада к России]: мы видели не так давно высылку российских дипломатов из Италии, которых тоже обвинили в том, что они разведчики. Потом высылка дипломатов из Соединенных Штатов Америки, теперь из Чехии. И Брюссель, и Вашингтон давят на своих коллег, партнеров, на страны НАТО для того, чтобы был некий скоординированный ответ на якобы имеющее место давление и влияние России в этих самых странах», — объяснил Дудаков.

По словам политолога, это была американо-брюссельская инициатива. Дудаков подчеркнул, что так президент США Джо Байден пытается показать, что у него есть коалиция стран, которая будет сопротивляться так называемой «российской агрессии».

«Безусловно, будет какой-то симметричный ответ, высылка вполне возможна чешских дипломатов», — добавил Дудаков.

Ранее председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия следует «русофобскому фарватеру Вашингтона», высылая российских дипломатов.

Накануне власти Чехии объявили о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства по подозрению в работе на российскую разведку и причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.