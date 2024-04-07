Мир 07 апреля 2024, 00:21 Выступающий против поддержки Украины Пеллегрини вышел в лидеры на выборах президента Словакии Пеллегрини вышел в лидеры на выборах президента Словакии с 70,51% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини занял лидирующую позицию во втором туре выборов президента Словакии, набирая 70,51% голосов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой управление статистики.

«Пеллегрини — 70,51%, Корчок — 29,48%», — следует из первых данных после обработки 3,28% данных.

Реклама

Ранее Петер Пеллегрини выступил против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, а его соперник, экс-министр иностранных дел Иван Корчок допустил вступление страны в блок в случае соответствия требованиям.

Отношение к украинскому конфликту привело к разногласиям между Чехией и Словакией. Премьер последней Роберт Фицо придерживается пророссийского курса.