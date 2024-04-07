07 апреля 2024, 00:21
Выступающий против поддержки Украины Пеллегрини вышел в лидеры на выборах президента Словакии
Пеллегрини вышел в лидеры на выборах президента Словакии с 70,51%
Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини занял лидирующую позицию во втором туре выборов президента Словакии, набирая 70,51% голосов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой управление статистики.
«Пеллегрини — 70,51%, Корчок — 29,48%», — следует из первых данных после обработки 3,28% данных.
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Ранее Петер Пеллегрини выступил против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, а его соперник, экс-министр иностранных дел Иван Корчок допустил вступление страны в блок в случае соответствия требованиям.
Отношение к украинскому конфликту привело к разногласиям между Чехией и Словакией. Премьер последней Роберт Фицо придерживается пророссийского курса.
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