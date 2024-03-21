21 марта 2024, 07:54
Очередной раскол из-за Украины случился в Европе
WP: конфликт на Украине спровоцировал раскол в отношениях Чехии и Словакии
Конфликт на Украине спровоцировал раскол между Чехией и Словакией. Об этом заявил обозреватель Washington Post Ишан Тхарур.
«Двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву», — отметил он.
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Обозреватель предположил, что напряжение между лидерами двух стран скорее всего возникло из-за внутриполитической борьбы. Премьер Словакии Роберт Фицо придерживается пророссийского курса. Такая же позиция у кандидата в президенты Словакии Петера Пеллегрини.
При этом в обеих странах весомая масса электората скептически настроена по отношению к Западу, добавил обозреватель.
Сама Европа не оценила стремление Словакии сблизиться с Россией. Как отметили обозреватели Bloomberg, Словакия при Фицо стало одной из самых пророссийских стран ЕС.
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