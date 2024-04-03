Мир 03 апреля 2024, 06:58 Один из кандидатов в президенты Словакии выступил против Украины в НАТО Кандидаты в президенты Словакии разошлись во мнениях о членстве Украины в НАТО Soeren Stache/dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Председатель парламента Словакии Петер Пеллегрини выступил против вступления Украины в НАТО, его соперник за пост президента, бывший министр иностранных дел Иван Корчок допустил членство в случае соответствия требованиям. Политики выступили в программе «Президент 2024: Предвыборные дебаты» на телеканале Markiza.

Политическую дуэль транслировали в прямом эфире. Кандидатам в президенты Словакии дали по 20 минут, чтобы ответить на вопросы модератора. Комментируя стремление Украины в НАТО, Петер Пеллегрини выступил категорически против интеграции. Его соперник Иван Корчок не стал отвергать такую возможность, но оставил окончательное решение за самим альянсом.

Реклама

«После выполнения условий, после того, как Украина внесет вклад в безопасность в Европе и НАТО, решение об этом примут страны альянса, решать это не будет никто другой извне», — сказал он.

Второй тур выборов состоится 6 апреля. Из девяти кандидатов в него прошли два. Иван Корчок получил 42,51% голосов, Петер Пеллегрини набрал 37,02%.

Отношение к конфликту на Украине привело к расколу между Словакией и Чехией. Премьер-министр Роберт Фицо придерживался пророссийского курса.