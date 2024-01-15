Мир 15 января 2024, 20:40 Выписанный из больницы министр обороны США Остин остался на удаленке Министр обороны США Остин продолжил работу из дома после выхода из больницы Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

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Перенесший операцию из-за рака простаты министр обороны США Ллойд Остин выписался из больницы. Но в офис он пока не вернется и продолжит работать из дома в связи с длительным восстановлением. Об говорится в его официальном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Ллойд поблагодарил врачей и медсестер Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида за помощь, профессионализм и поддержку. Также он отметил, что признателен всем, кто присылал ему пожелания скорейшего выздоровления.

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«Поскольку я продолжаю восстановление, то свои обязанности станут выполнять из дома. Но я стремлюсь как можно быстрее вернуться в Пентагон», — написал министр обороны США.

Диагноз министру обороны США врачи поставили в начале декабря 2023 года. Тогда же ему провели операцию. Но после этого руководитель Пентагона снова попал в больницу из-за осложнений.

О том, что руководитель оборонного ведомства находится в больнице, стало известно только в январе. Остин скрыл информацию о своем заболевании не только от общества, но также от президента США Джо Байдена и конгресса, что вызвало громкий скандал.

При этом, находясь в больнице, Остин контролировал удары армии США по позициям заблокировавших Баб-эль-Мандебский пролив хуситов.