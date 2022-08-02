Вылетевший из Малайзии самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня

Выполняющий рейс SPAR19 спецборт США, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вылетел из аэропорта Куала-Лумпур и двинулся в сторону Филиппин и Тайваня. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

О том, что американский спецборт готовится к посадке в аэропорту столицы Тайваня Тайбэй подтверждает информация участников объединения Intel Walrus, занимающихся поиском данных по открытым источникам.

Авторы опубликовали два текстовых сообщения из адресно-отчетной системы связи, которыми обменялись пилоты рейса SPAR19 и наземная служба аэропорта Тайбэя.

Источник фото: Intel Walrus

«Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании „свой-чужой“ указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй», — заявили авторы сообщения.

По последним данным, борт SPAR19 снова поменял курс. Точкой приземления может стать остров Гуам в Тихом океане, принадлежащий США.

Источник фото: Flightradar24

Сообщения о несогласованном визите Нэнси Пелоси на Тайвань уже привели к обострению в регионе. Военные Китая организовали военные учения на соседствующей с островом через против провинции Фуцзянь. В ответ Тайвань объявил о повышенной боеготовности.

С критикой решения спикера палаты представителей совершить визит на Тайвань выступил министр иностранных дел Китая Ван И. Он назвал действия Пелоси попыткой искусственного обострения конфликта.