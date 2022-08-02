Захарова назвала Пелоси «летающим спикером»

Спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси следует все свои действия согласовывать с людьми, которые профессионально занимаются дипломатией. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас поведение американского политического истеблишмента вызывает у нее большое удивление, если не может трезво оценить новую реальность, где США уже потеряли свое доминирующее положение в мире.

«Я надеюсь, что летающий спикер когда-нибудь вернется на базу», — резюмировала Захарова.

Сообщения о вероятном визите Нэнси Пелоси уже вызвали серьезную озабоченность Китая. Министерство обороны страны объявило о введении в море авианосцев и назначило военные учения в провинции Фуцзянь, соседствующей через пролив с Тайванем.

О предстоящем визите Пелоси на остров сообщили СМИ. Официального заявления о ее визите на Тайвань не было.

Как сообщила газета «Известия», министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что попытка американского политика посетить остров без согласования с властями страны — это вызов суверенитету Китая и попытка искусственно обострить ситуацию в Тайваньском проливе.