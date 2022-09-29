Четвертую утечку газа нашли на газопроводах «Северный поток» — Svenska Dagbladet | 360°

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Четвертую утечку газа нашли на газопроводах «Северный поток» — Svenska Dagbladet

Береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа на газопроводах «Северный поток»

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Очередную утечку газа обнаружили на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Береговая охрана Швеции нашла четвертый прорыв, сообщила газета Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, столько же — Дании.

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«Большими кругами, до 900 метров в диаметре, морская пена выбрасывается в воздух на 10 метров. Газ из российских трубопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ уходит на глубину до 80 метров прямо ко дну моря и большими пузырями поднимается вверх», — уточнил автор статьи.

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На газопроводах зафиксировали резкое снижение давления, а после обнаружили повреждения в Балтийском море, в водах Дании и Швеции. По словам специалистов, они не могли появиться случайно, произошла диверсия. Китайский журналист Лю Хун заявил, что к ней могут быть причастны Польша и США. ФСБ России завела уголовное дело по статье о международном терроризме.

Глава энергетического агентства Дании Кристоффер Ботцау предупредил, что газопроводы опустеют к 2 октября. Их ремонт может занять больше полугода.

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

Газ

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