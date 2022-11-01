Мир 01 ноября 2022, 11:40 Трасс отправила Блинкену сообщение после взрывов на «Северных потоках» — СМИ Reddit: Трасс написала Блинкену «все сделано» после ЧП на «Северных потоках» РИА "Новости"

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Интернет-СМИ на Западе, в том числе издание 19Fortyfive и популярная американская онлайн-платформа Reddit, обсуждают слух о причастности Великобритании к подрывам российских газопроводов. Пользователи прокомментировали данные, полученные от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома. Он заявил, что бывший британский премьер-министр Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках». Текст содержал фразу «все сделано».

«Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы „Северного потока“ совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: „Все сделано“, через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал», — написал Дотком у себя Twitter.

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Предприниматель при этом добавил, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. Основатель файлообменников не раскрыл, откуда получил эту информацию.

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Западные мейнстрим-медиа заявления Доткома не осветили. Никаких опровержений или подтверждений этих сведений в данный момент нет.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября, сроки восстановления газопроводов пока не известны. Генпрокуратура России после случившегося инициировала дело об акте международного терроризма.