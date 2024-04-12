Мир 12 апреля 2024, 11:59 Выдворение дипломата назвали очередным недружественным шагом Словении к России МИД России: лишив дипломата аккредитации, Словения сделала недружественный шаг РИА «Новости»

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Власти Словении взяли курс на разрушение отношений с Россией и безосновательно лишили дипломата аккредитации. Российский МИД воспринял это как очередной недружественный шаг. Официальное заявление опубликовали на сайте дипведомства.

«Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», — заявила пресс-служба.

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Лишение аккредитации сотрудника посольства России в Словении назвали безосновательным. Посла республики Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД и выразили протест. Пресс-служба сообщила, что в качестве зеркальной меры одного из словенских дипломатов объявили persona non grata.

Дарья Бавдаж-Курет пробыла в российском дипведомстве около 15 минут. Ей вручили ноту об объявлении одного из сотрудников посольства нежелательной персоной. Российского дипломата в марте выдворили из Словении за деятельность, не соответствующую статусу. МИД России обещал принять ответные меры.