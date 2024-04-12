Мир 12 апреля 2024, 11:40 Послы Италии и Словении приехали в МИД РФ «Известия»: посол Италии приехал в МИД РФ

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Посол Италии в Москве Джорджо Стараче 12 апреля прибыл в МИД России. Причины его приезда не назывались. Об этом сообщили «Известия».

До Стараче в МИД была вызвана посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет из-за высылки Любляной одного сотрудника посольства России. Визит словенского посла оказался коротким — через 15 минут она покинула здание внешнеполитического ведомства. Бавдаж-Курет не стала комментировать эту встречу с российскими коллегами.

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Накануне в МИД России вызвали посла Австрии Вернера Альмхофера. Ему вручили ноту, в которой объявили персоной нон грата одного австрийского дипломата. В российском ведомстве пояснили, что это была ответная мера на недружественные шаги Вены. До этого австрийские власти выслали из страны двух дипломатов РФ.