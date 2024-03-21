Мир 21 марта 2024, 16:58 Россия ответит на высылку своего дипломата из Словении МИД: РФ ответит на высылку дипломата из Словении РИА «Новости»

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Словения потребовала от представителя посольства России, объявленного персоной нон грата, уехать из страны в течение недели. Россия ответит на этот шаг, сообщили РИА «Новости» в МИД.

Министерство иностранных дел Словении оповестило посольство России об объявлении российского дипломата, имя которого не называется, персоной нон грата за «осуществление деятельности, несовместимой с его статусом», написало агентство STA.

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«Российский дипломат должен покинуть Республику Словения до 28 марта 2024 года», — указали в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что страна ответит на эту высылку, но подробностей не привели.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия даст незамедлительный ответ на возможное ограничение передвижения своих дипломатов Евросоюзом. МИД «отфиксирует» эту тему, и ЕС получит «соответствующие „вознаграждения“» за любые шаги, указала она.